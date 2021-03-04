По состоянию на 11:00 4 марта в Армении подтвержден 491 новый случай COVID-19, 179 заболевших вылечились, есть 6 летальных исходов.

Таким образом, за последние сутки проведено 2 922 тестов, всего проведено 742 038 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 173 307 случаев COVID-19, 164 085 из которых вылечились, есть 3 282 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 194 пациентов.

В предыдущий день зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 820.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.