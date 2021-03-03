Авинян считает проблематичным заявление Генштаба с требованием отставки Пашиняна

Вице-премьер Тигран Авинян считает весьма проблематичным заявление Генштаба Вооруженных сил с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, вице-премьер Армении Тигран Авинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании в ответ на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян.

«Это заявление довольно проблематично. Прежде всего в том смысле, что военные, особенно глава и руководство Генштаба, по нашей Конституции, не должны вмешиваться в политические процессы. Основная задача Генштаба должна заключаться в защите наших границ и обеспечении нашей безопасности, а какие-либо политические заявления не входят в обязанности Генерального штаба», - сказал Авинян.