Цены на цветные металлы - 02-03-21

ЛОНДОН, 3 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.60% и составила 2178.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.17% и составила 9163.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2086.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.21% и составила 18635.00 долларов США, цена на олово выросла на 4.92% и составила 24165.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.11% и составила 2835.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 27337.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51800.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.