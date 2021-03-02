Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня дипломата

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня дипломата. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Уважаемые дипломаты,

Поздравляю вас с профессиональным праздником. В сегодняшних непростых глобальных условиях ваша роль и миссия становятся все более важными в жизни нашего государства. Степень вашей ответственности велика, велики также ожидания от вас.

Несмотря на возникшие вследствие войны сложности, мы должны суметь встать на ноги, понять причины наших прошлых неудач и двигаться вперед для достижения наших целей. Наши будущие достижения на международной арене, в частности, зависят и от эффективности вашей работы.

Уверен, что вы с честью выполните свою миссию и службу перед нашим государством”.