Министр экономики Армении и посол Франции обсудили важность совместных экономических программ 

Министр экономики Армении Ваан Керобян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Армении Джонатана Лакота. На встрече присутствовал заместитель министра экономики Варос Симонян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, министр поприветствовал посла, отметив, что армяно-французские отношения носят особый дружественный характер, и поблагодарил дружественную Францию за то, что она была рядом с Арменией в трудный период и оказывала гуманитарную помощь.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с развитием армяно-французского экономического сотрудничества, в том числе в плане привлечения инвестиций и возможной финансовой поддержки.

Стороны подчеркнули важность совместных программ в сфере экономики. Было отмечено, что существует большой потенциал для экономического сотрудничества, расширения представительства французского бизнеса в нашей стране и в этом плане была подчеркнута важность деятельности Французского агентства развития в Армении и продолжения реализуемых программ.

Собеседники рассмотрели перспективой сотрудничество в различных секторах экономики, включая транспорт, строительство водохранилищ, сельское хозяйство, промышленность, туризм, цифровизацию государственного сектора, венчурные фонды, цифровые инновации, а также региональные коммуникации.

Поблагодарив за теплый прием, посол Франции Джонатан Лакот отметил, что готов к тесному сотрудничеству с правительством Армении для реализации двусторонних программ, дальнейшего развития армяно-французских отношений и расширения экономических связей между двумя странами.

Достигнута договоренность продолжить интенсивную работу над проектами, представляющими взаимный интерес.