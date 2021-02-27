Турция и Азербайджан должны незамедлительно вывести иностранных наемников из региона: Айвазян

Все иностранные наемники, переброшенные Турцией и Азербайджаном в зону нагорнокарабахского конфликта, должны быть незамедлительно и полностью выведены из региона.

Как передает Арменпресс, об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

«Решение руководства Азербайджана превратить собственную страну в сателлит Турции и очаг терроризма – серьезная угроза не только для региональной, но и для международной безопасности.

С целью вовлечения в военные действия против Арцаха Азербайджаном и Турцией были переброшены в зону конфликта иностранные боевики-террористы – этот факт был подтвержден нашими международными партнерами и в первую очередь странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ на самом высоком уровне.Однозначно отображена роль Турции в переброске иностранных наемников

На территории Арцаха были задержаны иностранные боевики, которые дали признательные показания. Уголовные дела переданы в соответствующие судебные инстанции», - отметил Айвазян.