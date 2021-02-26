Посетивший Арцах экс-глава МИД Франции поделился впечатлениями от визита

Посетивший Армению и Арцах по приглашению инициативы «Аврора» соучредитель организации «Врачи без границ», бывший министр иностранных дел Франции и член отборочной комиссии премии «Аврора» Бернар Кушнер выражает свою солидарность с пострадавшим в результате войны. В беседе с Арменпресс, касаясь визита в Арцах и своих впечатлений, Кушнер сказал, что цель визита - прежде всего оказание помощи жертвам войны и пациентам.

Доктора Кушнера сопровождали гуманитарные деятели Ален Буане, основатель организации Solidarités International, и Патрис Франчески, бывший председатель Французского общества исследователей. Вместе они ближе познакомились с региональными гуманитарными проектами, поддерживаемыми «Авророй» и направленными на развитие предприятий микро- и малого бизнеса, восстановление инфраструктуры и оживление экономики.

Как сообщает пресс-служба инициативы «Аврора», в Степанакерте господин Кушнер и другие члены делегации посетили Реабилитационный центр имени Кэролайн Кокс и встретились с ранеными солдатами, находящимися там на лечении. «Аврора» поддерживает улучшение инфраструктуры центра в рамках программы помощи Арцаху, направленной на содействие проектам, способствующим долгосрочному социальному развитию региона. Гуманитарная инициатива «Аврора» уже выделила $581 740 для оказания помощи 57 местным и международным проектам, осуществляемым ее многочисленными партнерами.

«Я благодарен за возможность приехать в Армению и Арцах и проявить солидарность с пострадавшими от войны. На меня произвели большое впечатление методы Реабилитационного центр имени Кэролайн Кокс, включающие всю семью и окружающую среду в терапевтический процесс. Здесь царит спокойная и позитивная атмосфера, и я рад, что «Аврора» поддерживает это учреждение, которое так необходимо в Арцахе», – отметил доктор Кушнер после визита.

24 февраля делегация Кушнера совершила поездку по районам Степанакерта, которые больше всего пострадали от войны, и пообщалась с представителями проектов, реализуемых при содействии «Авроры», включая операцию HALO Trust по обезвреживанию кассетных боеприпасов и других взрывчатых веществ в районах проживания гражданского населения с целью обеспечения безопасного возвращения перемещенных лиц в Арцах.

"Люди [здесь] прекрасно понимают, что их существование зависит, прежде всего, от безопасной окружающей среды, и мы теперь понимаем, как важно создать надлежащую структуру для их здравоохранения, чтобы оно отвечало потребностям этого сильного и мужественного населения", – заявил Ален Буане, покидая Степанакертский республиканский госпиталь.