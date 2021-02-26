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Путин обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с постоянными членами СБ РФ

Путин обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с постоянными членами СБ РФ

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ и обсудил с ними ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

"Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования. Хотел бы услышать ваши оценки того, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идёт сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнёрами", - сказал глава государства, открывая совещание.

 


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