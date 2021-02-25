Турция прореагировала на внутриполитические развития в Армении. Как сообщает «Арменпресс», министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу, находящийся с рабочим визитом в Будапеште, заявил, что произошедшее является попыткой военного переворота.

“В какой части мира ни происходили бы перевороты, мы их осуждаем. Мы решительно осуждаем и эту попытку (в Армении). Можно критиковать, требовать отставки правительства, это нормально. Неприемлемо не только свержение правительства с помощью армии, но даже и призывы к этому”, - заявил Чавушоглу.

Генеральный штаб Вооруженных сил Республики Армения выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба. В связи со сложившейся ситуацией Вооруженные силы Республики Армения потребовали отставки премьер-министра и всего правительства.

Премьер-министр заявил, что заявление Генштаба он считает попыткой военного переворота, призвав своих сторонников собраться на площади Республики Еревана.