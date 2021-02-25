“Барселона” с крупным счетом обыграла “Эльче”

В перенесенном матче первого тура чемпионата Испании по футболу “Барселона” дома приняла “Эльче”.

Как передает «Арменпресс», в матче, проходившем на стадионе “Камп Ноу” лидер сине-гранатовых Лионель Месси стал автором дубля, на 73-й минуте отличился Жорди Альба. В итоге “Барселона” со счетом 3:0 обыграла “Эльче”.

После этой победы “Барселона” с 50 очками в турнирной таблице Ла Лиги занимает 3-е место. На втором месте с 52 очками “Реал”, с 55 очками лидирует “Атлетико”.