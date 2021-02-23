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Новоназначенный посол Аргентины вручил Армену Саркисяну верительные грамоты

Новоназначенный посол Аргентины вручил Армену Саркисяну верительные грамоты

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в Армении Мариано Вергара вручил Армену Саркисяну верительные грамоты. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении.

Президент Саркисян поздравил посла со вступлением на должность и пожелал успехов в деле осуществления дипломатической миссии в нашей стране. Президент отметил, что новоназначенный посол начинает свою деятельность в Армении в трудный для нашей страны период, и выразил уверенность, что своими усилиями он будет способствовать еще большему развитию и укреплению отношений между двумя дружественными странами.

Подчеркнув, что Армения и Аргентина традиционно имеют теплые и дружественные отношения, президент Саркисян отметил значение расширения двустороннего взаимодействия в различных сферах.

Собеседники сошлись во мнении, что армянская община Аргентины играет большую роль в укреплении дружбы и сохранении теплых отношений между двумя народами.

Посол Мариано Вергара отметил, что он счастлив, представлять свою страну в Армении и выразил готовность сделать все возможное для углубления культурных и экономических связей между двумя странами.


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