Комитет гражданской авиации ответил на сообщения об угоне самолета с армянской регистрацией

Комитет гражданской авиации Республики Армения ответил на слухи об угоне зарегистрированного в Армении самолета “Boeing 737”. «Арменпресс» представляет заявление Комитета гражданской авиации.

«Уважаемые граждане! В связи с сообщением, появившимся в прессе 22 февраля 2021 года, что угнан зарегистрированный в Армении самолет Боинг 737, Комитет гражданской авиации сообщает, что Комитет не получал от соответствующих органов официально подтвержденной информации об угоне.

В то же время следует отметить, что Комитету известно о местонахождении самолета и в настоящее время он тесно сотрудничает с авиационными властями соответствующих стран.

Комитет дополнительную информацию предоставит по завершении расследования”.

Бывший советник премьер-министра Акоп Чагарян на своей странице в Facebook написал, что 21 февраля Комитет гражданской авиации получил телеграмму из Главного управления гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов о захвате самолета Боинг-737 с армянским регистрационным номером EK-FAA. «Самолет вылетел из Таллина (Эстония), и должен был приземлиться в Ереване. Но вместо этого в воздухе было принято решение отправиться на техническое обслуживание в Объединенные Арабские Эмираты. Из-за технической неисправности он приземлился в Тегеране», - написал Чагарян.