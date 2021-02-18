Ретро-произведения 20-го века: Государственный джаз-оркестр представит интересную программу

Концертная программа Государственного джаз-оркестра Армении под руководством Армена Уснунца 19 февраля совершит музыкальное путешествие к первой половине 20-го века - к Золотому периоду великих джаз-бандов.

Как передает «Арменпресс», концерт “Retro Jazz” состоится в зале Союза архитекторов Армении.

На вечере прозвучат произведения Дюка Эллингтона, Глена Миллера, Томми Дорси, Каунта Бейси и Артемия Айвазяна.

“Все новое - хорошо забытое старое. Ретроспективный взгляд на прошлое - уникальная возможность обнаружить новое, современное, осмыслить его через переоценку старого”, - говорится в сообщении оркестра.