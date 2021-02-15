Глава МИД Армении проведет в Москве встречу с российским коллегой

В рамках краткого рабочего визита министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна в Российскую Федерацию 17 февраля состоится его встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание будет уделено реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе. Будут сверены планы работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.