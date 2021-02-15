Учения России и Ирана в Индийском океане начнутся 16 февраля

Военные морские учения Ирана и России в северной части Индийского океана начнутся 16 февраля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба армии республики.

"Учения Ирана и России "Пояс морской безопасности" начнутся завтра в северной части Индийского океана", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В конце декабря 2019 года прошли совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая в Индийском океане и Оманском заливе. Маневры продлились четыре дня.