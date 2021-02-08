Вопросом возвращения пленных занимается лично президент РФ: посол

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин заявил, что президент России Владимир Путин лично занимается вопросом попавших в плен во время войны в Нагорном Карабахе армянских военнослужащих. Как сообщает Арменпресс, Копыркин сказал об этом в беседе с журналистами.

Посол отметил, что возвращение армянских пленных является одним из приоритетов трехстороннего Заявления от 9 ноября. «Я не преувеличиваю, это вопрос, которым лично занимаются президент нашей страны, министры иностранных дел и обороны. Решение этого вопроса может быть не так скоро, как мы ожидаем, но, поверьте, делается максимум, и я уверен, что он обязательно будет решен», - сказал посол России.