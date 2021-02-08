Матери пропавших без вести азербайджанских военнослужащих просят помощи Пашиняна

Матери азербайджанских военнослужащих, пропавших без вести в войне против Арцаха, просят помощи премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, матери военнослужащих протестуют перед зданием Минобороны Азербайджана.

«Мне нужна помощь Пашиняна. Пожалуйста. Я искала сына, чтобы найти его. Никто из Минобороны не идет нам навстречу», - сказала мать одного из пропавших без вести военнослужащих, считая единственным выходом обращение к премьер-министру Армении.

Родители пропавших без вести азербайджанских военнослужащих заявили, что их не приняло министерство обороны, которое также не отвечает на их телефонные звонки.