Сверхзадача - сохранение геополитической субъектности Арцаха: интервью с главой МИД Арцаха

Даже в раненом состоянии Арцах играет значительную роль в региональной геополитике. Об этом в интервью Арменпресс сказал министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян, коснувшись приоритетов внешней политики на текущем этапе, важности связей Армения-Арцах-Диаспора и перспектив отношений с Россией.

- Господин министр, какие перемены подразумевают новая Арцахская война и ее последствия в плане внешней политики Республики Арцах?

- Естественно, любая подобная война и катастрофа, с победным или иным исходом, не может не сказаться на внешней политике. Текущие трудности также влияют на внешнюю политику, каждая по-своему. Во-первых, у нас есть традиционные и сверхцелевые вопросы, которые будут и впредь. Среди них - процесс международного признания Арцаха, развитие двусторонних международных отношений, укрепление внутриармянских связей. В настоящее время главная задача - сохранить геополитическую субъектность Арцаха. Здесь есть над чем поработать не только во внешнеполитической сфере, но и в процессе государственного строительства. Даже в этой ситуации Арцах играет важную геополитическую роль. Внешняя политика должна быть более гибкой, реалистичной, также следует минимизировать эмоции. Расчеты должны быть очень проницательными и подробными. Необходимо произвести комплексные расчеты. В этом особенность текущего периода.

- В одном из интервью Общественному телевидению Арцаха Вы сказали, что деоккупация Арцаха возможна. Видите ли Вы контуры этого в обозримом будущем? Какой инструментарий нужен для этого процесса?

- Этот процесс также требует минимальной эмоциональности, требует расчета, гибкости, трудолюбия, профессионального подхода, патриотизма, правильной работы и организованности.

- Какими Вы видите перспективы международных отношений и сотрудничества Арцаха?

- Мы должны работать в этом направлении. Как будет работать, таким и будет результат. Внешняя политика также является отражением геополитики, а это значит, что и в этом процессе мы должны забыть об эмоциях. Есть предпосылки. Даже в раненом состоянии Арцах продолжает играть важную роль в региональной геополитике.

- Президент Республики Арцах отметил, что процесс международного признания Арцаха будет одним из приоритетов. Какие действия и стратегии необходимы в этом направлении?

- В процессе международного признания Арцаха мы должны тесно сотрудничать с национальными структурами диаспоры, проводить различные работы с Арменией. У нас есть стратегия на международной арене, которая действует уже много лет. Сначала локальное, затем признание на уровне субъектов, после чего мы должны прийти к признанию на уровне государств. Здесь нам нужно внести изменение в тактике. Конечно, мы всегда должны делать стратегию более гибкой, но естественно, что стратегия должна подвергнуться гораздо большим изменениям.

- Конечно, Азербайджан попытается помешать попыткам Арцаха установить внешние связи и международному признанию. Вы видите набор инструментов для противодействия?

- Конечно, есть набор контрмер, но это не значит, что мы должны раскрывать их.

- Со стороны Азербайджана, пока на уровне заявлений, в частности, есть тенденция препятствовать официальным визитам из Республики Армения и других стран в Арцах. Как Вы это комментируете?

- Мы должны очень хладнокровно подойти к этому вопросу, постараться максимально продвигать наши интересы. Здесь недопустима лишняя шумиха. Азербайджан сделает все, чтобы сорвать или подорвать. Это факт. Мы должны делать все возможное, чтобы сохранить наше единство. Никто не может нас разлучить ни от Армении, ни от диаспоры. Мы должны совместно сделать все, чтобы этого не произошло.

- В каком формате должны продолжаться отношения Армения-Арцах, какой должна быть роль Армении в контексте безопасности Арцаха, решения социально-экономических проблем и установления внешних связей?

- Геополитическая важность и субъектность Арцаха обусловлены его местом и ролью в Армении и диаспоре. Поэтому эти связи имеют стратегическое, ключевое значение и для нас. Естественно, и впредь мы будем считать это направление приоритетным.

- Какие перспективы Вы видите в отношениях между Арцахом и Россией?

- Российские миротворцы находятся здесь, они играют ключевую роль в поддержании мира и стабильности в регионе. Мы высоко ценим эту миссию. Россия является братской для нас страной. Мы все должны осознать это, и, повторяю, без излишней эмоциональности, продвигать интересы нашей страны, чтобы сохранить нашу государственность. В это ответственное и важное время крайне важно развивать отношения с братскими странами.

- Одна из обсуждаемых тем - вопрос открытия и эксплуатации Степанакертского аэропорта. На каком этапе находится решение этого вопроса?

- Возможности есть, и необходимо работать в этом направлении?

- Что Вы считаете приоритетом внешней политики на данном этапе?

- На данный момент Арцах должен восстановиться. Вся страна и народ, так сказать, находится в реанимации. Нам нужно выйти из этой ситуации. Мы должны сделать все, в том числе в плане внешней политики, чтобы как можно скорее выйти из этой тяжелой ситуации.

Беседу вел Ван Новиков