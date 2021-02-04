Армения рассчитывает в марте получить партию вакцины против Covid-19

Армения рассчитывает получать определенные партии вакцины против Covid-19 начиная с марта. Процесс вакцинации будет вестись поэтапно. Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам заявила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

“В ближайшее время мы узнаем, когда получим вакцину. Мы подали заявку, переговорный период закончился, скоро вы узнаете, когда мы ее получим”, - сказала Аванесян.

Как только конкретная дата ввоза станет ясной, будет опубликован график вакцинации. “Мы рассчитываем получить определенную партию уже в марте, чтобы начать поэтапный процесс вакцинации. Группы риска определены, и в соответствии с этим порядком приоритет вакцинации получат лица, входящие в группы риска”, - сказала министр.

Аванесян заверила, что они работают на нескольких платформах, чтобы иметь лучшие версии вакцин, и обеспечить население вакциной самого высокого качества. Армения обязательно воспользуется российской вакциной “Sputnik V”, но будет ли она в первой партии, или во второй, пока министр не может сказать. Все рекомендованные вакцины проходят оценку. Вакцинация в Армении будет только на добровольных началах.

По словам министра, в Армении почти 15 человек уже вакцинированы вакциной “Sputnik V”, образцы которой Армения получила в дар от России.

Ранее сообщалось, что в результате переговоров о закупке вакцин против Covid-19 Армения вскоре приобретет вакцину британской компании “ AstraZeneca”. Армения имеет договоренность с инициативой COVAX FACILITY, которая достигает соглашений. По данным Минздрава, вакцину Армении предложила COVAX FACILITY, цена была доступной, и поэтому она поступит раньше. На первом этапе будут вакцинированы проживающие в центрах ухода за престарелыми и сотрудники этих центров, медицинские работники, сотрудники центров социальной помощи, лица старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями от 16 до 64 лет.