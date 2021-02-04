В Арцахе подтверждено 10 новых случаев COVID-19

В Арцахе 3 февраля проведено 49 тестирований, из которых 10 оказались с положительным результатом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

“Инфицированные - контактные лица ранее подтвержденных различных очагов. На данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 25 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

В общей сложности в Арцахе в 2021 г. проведено 2 078 тестирований. Из которых 475 оказались с положительным результатом.

Специалисты ГНКО “Центр эпидемиологии и гигиены” Министерства здравоохранения Республики Арцах проводят дезинфекционные работы в очагах инфекции, а также забор проб для тестирования. Министерство здравоохранения Республики Арцах во избежание новых вспышек вновь призывает следовать указаниям, чтобы насколько возможно скорее преодолеть коронавирусную инфекцию”, - отмечается в сообщении МЗ Арцаха.