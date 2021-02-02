Испанский Фонд “Aladina” предоставил “Сити оф Смайл” сумму на 2 месяца лечения детей с онкологией

В результате эпидемии и войны в Армении в 2020 году резко сократились пожертвования Фонду “Сити оф Смайл/Город улыбок”, содействующему детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови и молодых людей до 25 лет. Однако фонду, находящемуся на грани окончания средств, в конце года руку протянул испанский Фонд “Aladina”, обеспечив его суммой на 2 месяца лечения детей-бенефициаров. Об этом «Арменпресс» рассказала директор Фонда “Сити оф Смайл/Город улыбок” Эстер Демирчян.

“Эпидемия привела к значительному сокращению пожертвований. После этого началась война, которая еще более обострила ситуацию. С момента открытия фонда у нас никогда не было такого малого количества пожертвований, как в военные месяцы - октябрь, ноябрь и декабрь.

Причины, конечно, были объективными: внимание всех нас было сосредоточено на одном направлении - попытаться помочь, сделать все, чтобы победить в войне, чтобы наши солдаты не имели недостатка ни в чем, чтобы обеспечить переселенцев”, - сказала Демирчян.

Она посчитала естественным, что когда возникает проблема национальной идентичности, остальное уходит на второй план. Но при этом она подчеркнула, что больные дети ждать не могут. Задержка как лекарств, так и анализов, даже на один день, приводит к очень серьезным последствиям. Но, к счастью, даже в эти дни фонд никому не отказал в помощи. “Но были опасения, что может возникнуть ситуация, когда нам придется отказывать бенефициарам или ввести определенные критерии отбора”, - сказала Демирчян.

После войны приток пожертвований стал относительно активнее. “Мы получили несколько небольших грантов от различных организаций. Но больше всего нас обрадовало пожертвование в размере 160 000 долларов от испанского Фонда “Aladina”, - сказала она, добавив, что это было самое крупное пожертвование от организации.

Директор фонда призналась, что когда она в конце прошлого года обратилась к Фонду “Aladina”, были опасения, что сотрудничество может не состояться. Фонд “Aladina” в основном работает в Испании, работает с 15 различными больницами Испании. Это их второй случай международного трансфера. Первым был Ливанский детский онкологический центр.

“Это очень почетно и обязывающе, что нам удалось привлечь их внимание. Это сотрудничество стало для нас лучшим подарком на Рождество. Это дало нам энергию для продолжения миссии фонда”, - сказала она.

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