Вопрос статуса Нагорного Карабаха пока не решен: Медведев

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха пока не решен. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, он сказал об этом в интервью, данном российским СМИ.

“Сегодня для всех очевидно, что вопрос статуса (ред. - Нагорного Карабаха) на самом деле не решен. Однако его нельзя обсуждать сейчас, так как любая энергетика на этом поле обсуждений по статусу приводит к тому, что возникает сильнейшее столкновение зарядов”, - заявил Медведев, подчеркнув, что позиции сторон в этом вопросе “очень отличаются, дискуссии идут даже внутри Армении”.

Медведев напомнил, что даже Армения не признала независимость Карабаха, отметив: “Пока вопрос статуса лучше отложить.

Заместитель секретаря Совета безопасности России высоко оценил роль президента России Владимира Путина в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. “Это была очень деликатная работа, за которой однажды смог проследить и я. Владимир Владимирович часами обсуждал со всеми сторонами конфликта, если бы не его работа, прямо скажем, конфликт мог бы продолжаться до сих пор. Это огромная работа, за которую и Азербайджан, и Армения должны быть очень благодарны президенту России”, - сказал Медведев.

Он выразил удовлетворение, что активная фаза конфликта остановлена на данный момент, “обстановка в целом спокойная, главное, люди не умирают, и есть возможности для развития”.