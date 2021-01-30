COVID-19: в Армении подтверждено 173 новых случая, 404 гражданина выздоровели

По состоянию на 11:00 часов 30 января в Армении подтверждено 173 новых случая заболевания коронавирусом, 404 гражданина выздоровели, 2 умерли.

За сутки было проведено 1767 тестов. Таким образом, общее количество тестов достигло 646.563.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайтНационального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Подтвержден 166901 случай заболевания коронавирусом, из них 157314 - выздоровели, 3071 - умерли. 5750 пациентов сейчас проходят лечение от коронавируса.

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациентболелкоронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Всего таких случаев 766.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.