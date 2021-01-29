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Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили реализацию трехсторонних договоренностей

Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили реализацию трехсторонних договоренностей

29 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Азербайджана Д.А.Байрамова.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и от 11 января 2021 г., а также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, в том числе в ООН и ОБСЕ.
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