Доставивший 5 пленных домой самолет приземлился в Ереване

Самолет, доставивший 5 пленных домой, приземлился в аэропорту «Эребуни». Как сообщает Арменпресс, прибывшие проходят медицинское обследование.

Вице-премьер Тигран Авинян сообщил, что при посредничестве российской стороны, а также усилиями СНБ Армении 5 пленных возвращаются на Родину. «Сегодня находящиеся в плену 62 наших военнослужащих поговорили по телефону со своими родственниками», - отметил Авинян.