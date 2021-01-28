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Доставивший 5 пленных домой самолет приземлился в Ереване

Доставивший 5 пленных домой самолет приземлился в Ереване

Самолет, доставивший 5 пленных домой, приземлился в аэропорту «Эребуни». Как сообщает Арменпресс, прибывшие проходят медицинское обследование.

Вице-премьер Тигран Авинян сообщил, что при посредничестве российской стороны, а также усилиями СНБ Армении 5 пленных возвращаются на Родину. «Сегодня находящиеся в плену 62 наших военнослужащих поговорили по телефону со своими родственниками», - отметил Авинян.


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