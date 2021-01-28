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Оптимальным вариантом стал бы обмен пленными по формуле «всех на всех»: Захарова

Оптимальным вариантом стал бы обмен пленными по формуле «всех на всех»: Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга коснулась вопроса обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что в этом направлении ведутся работы.

Как сообщает Арменпресс, по ее словам, в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, а также в соответствии с договоренностями между странами от 11 января работа по проблематике возвращения военнопленных и других удерживаемых лиц продолжается.

"И российская сторона оказывает содействие в этих вопросах, в том числе по линии своего миротворческого контингента. Как подчеркивали президент и глава МИД нашей страны, оптимальным вариантом для скорейшего решения данной проблемы стал бы обмен пленными по формуле «всех на всех»", - сказала Захарова.


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