Под председательством премьер-министра обсужден проект Программы экономического реагирования

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание, в ходе которого был обсужден проект Программы экономического реагирования с предварительным планом действий.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, проект касается 9-го и 10-го пунктов “дорожной карты”, опубликованной премьер-министром 18 ноября 2020 года. Пункт 9 касается преодоления эпидемии коронавируса и устранения его последствий, а пункт 10 касается восстановления среды экономической активности.

Премьер-министр отметил, что правительство еженедельно принимает различные решения, связанные реализацией опубликованной 18 ноября “дорожной карты”. “Очередное такое решение мы приняли сегодня на заседании правительства. Сегодня мы должны обсудить проект плана действий, посредством которого мы должны суметь восстановить среду экономической активности, поставить перед собой новые экономические задачи и решить их. Конечно, сегодня у нас будет предварительное обсуждение. Надеюсь, что в результате обсуждения в течение недели мы успеем сформировать программу на заседании правительства как решение правительства, зафиксировать ее и приступить к ее реализации”, - сказал премьер министр.

Было отмечено, что программой предусмотрены целенаправленные, значимые и видимые действия, направленные на стимулирование экономической активности. Программа разработана с учетом текущих вызовов и проблем.

В ходе совещания были подробно затронуты предусмотренные планом действий мероприятия и шаги, по которым были представлены различные предложения и замечания.

Подводя итоги, премьер-министр поручил ответственным лицам доработать проект с учетом представленных предложений и представить его на утверждение правительства.