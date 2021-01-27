Азербайджанское СМИ исказило слова Хайко Мааса о наемниках в войне против Арцаха

Азербайджанские СМИ, оставаясь верными своей политике искажения фактов, на этот раз неверно представили слова председателя Комитета министров Совета Европы, министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Как передает Арменпресс, “Sputnik Azerbaijan” пишет, что, касаясь вопроса об использовании Азербайджаном наемников в последней Арцахской войне, Маас отметил, что фактов об этом нет.

Из стенограммы полного выступления министра иностранных дел Германии становится ясно, что такое выражение Маас не озвучивал, зато отметил, что этот вопрос им известен, и это не единственный конфликт, в который вовлечены сирийские наемники.

“Мы знакомы с вопросом сирийских наемников в Нагорном Карабахе, но, думаю, мы должны понимать, что это не единственный конфликт на данный момент, в который вовлечены сирийские наемники. По сведениям, которыми мы располагаем (по Нагорному Карабаху), мы предполагаем, что в зоне конфликта все еще остаются сирийские наемники. На международном уровне были приложены все усилия, чтобы понять, как они были использованы, их количество и кто несет ответственность за их присутствие, но по этому вопросу у нас нет конечной информации”, - отметил Маас.

Глава МИД сообщил, что Германия, как страна-член Минской группы ОБСЕ, готова приложить все усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.