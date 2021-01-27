Газета “Айастани Анрапетутюн”: Вопрос возвращения армянских военнопленных в повестке ПАСЕ

“В Страсбурге 25 января началась зимняя сессия ПАСЕ, в повестку которой не включено положение, закрепленное пунктом 8 трехстороннего заявления 9 ноября, а именно вопрос возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц. Права человека - не абстрактное и красивое словосочетание. Они подпитываются истинным гуманизмом, который был присущ армянской цивилизации даже в средние века. Сочетание человека и общечеловеческого выражалось и выражается не только в различных проявлениях армянской культуры, но и в формулировках армянской политической и правовой мысли. Сегодня, когда миру верховенство прав человека преподносится в качестве модели, очень больно, что в силу экономических и политических интересов право на жизнь и свободу армянского народа оказалось на обочине мировой политической повестки дня.

Член армянской делегации в ПАСЕ от фракции НС “Мой шаг” Татевик Айрапетян в беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” заявила, что данный вопрос не был включен в повестку дня на том основании, что запланирован отдельный отчет по гуманитарным вопросам, так или иначе вопрос будет в центре внимания. Отчет будет написан ирландским депутатом Полем Гаваном. Несмотря на отказ, вопрос стал предметом обсуждения. Лидеры ЕНП и АЛДЭ из политических групп в ходе пленарного заседания говорили о важности вопроса. Мы в наших выступлениях, как в политических группах, так и на заседаниях комиссий и на пленарном заседании, затронули и вопрос армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц, подчеркнув актуальность вопроса”, - сообщила она”.

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