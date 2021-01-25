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Католикос Арам I поздравил Джо Байдена в связи со вступлением на должность президента США

Католикос Арам I поздравил Джо Байдена в связи со вступлением на должность президента США

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I направил поздравительное послание Джо Байдену в связи со вступлением на должность президента Соединенных Штатов Америки.

Как передает Арменпресс, поздравление опубликовано на официальной странице католикоса в Facebook.

В своем письме к новоизбранному президенту Его Святейшество отметил, что наш народ и особенно армяне, обосновавшиеся в Соединенных Штатах, готовы сотрудничать с ним и с руководимой им администрацией во имя защиты прав и ценностей человека, укрепления связей между Соединенными Штатами и Арменией, а также установления мира во всем мире.

Его Святейшество напомнил, что президент Байден со времен своего пребывания в Сенате наладил дружественные связи с армянским народом и проявлял особое уважение к памяти жертв Геноцида армян. Духовный патриарх выразил уверенность, что президент по-новому будет защищать демократию, суверенитет народов и деятельность по предотвращению геноцидов, и в этом плане он выразил надежду и на официальное признание Геноцида армян со стороны Соединенных Штатов Америки.

 Католикос Арам I передал президенту США свои пожелания успехов.


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