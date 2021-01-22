В Армении подтверждено 183 новых случаев COVID-19, вылечились 213 заболевших

По состоянию на 11:00 22 января в Армении подтверждено 183 новых случаев COVID-19, 213 заболевших вылечились, есть 9 летальных исходов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Таким образом, за последние сутки проведено 2 042 теста, всего проведено 632 646 тестов.

Всего подтверждено 165 711 случаев COVID-19, 154 259 из которых вылечились, есть 3 030 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 678 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 742.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля.