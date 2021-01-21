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Его Преосвященство епископ Вртанес Абрамян назначен предводителем Арцахской епархии

Его Преосвященство епископ Вртанес Абрамян назначен предводителем Арцахской епархии

Его Преосвященство епископ Вртанес Абрамян освобожден с должности духовного предводителя ВС Армении и назначен предводителем Арцахской епархии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба Первопрестола.

“Директивой Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II, Его Преосвященство епископ Вртанес Абрамян 21 января освобожден с должности духовного предводителя Вооруженных сил Армении и назначен предводителем Арцахской епархии”, - говорится в сообщении Первопрестола.

Исполняющим обязанности духовного лидера ВС Армении назначен иерей Еновк Есаян.

21 июня архиепископ Паргев был освобожден с должности предводителя Арцахской епархии ААЦ и назначен Папским нунцием по особым поручениям.


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