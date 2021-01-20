Мы пытаемся политику примиренчества заменить политикой преодоления: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян в Министерстве труда и социальных вопросов провел совещание.

Как сообщает Армепресс, Пашинян во время совещания отметил, что система государственного управления нуждается в рестарте, и нужно этот рестарт попытаться реализовать на практике.

“Это означает, что мы должны пересмотреть проекты, которые мы реализуем в Армении, и ответить на очень простой вопрос, насколько жизнеспособны и актуальны те программы, которые были до войны и после войны, какие они должны претерпеть изменения”, - сказал Пашинян.

По мнению премьер-министра Армении, политика, проводимая ими в Армении в концептуальном плане, не нуждается в пересмотре.

“В целом, каково изменение социальной политики на концептуальном уровне, которое мы проводим после 2018 года? Мы пытаемся заменить политику примиренчества политикой преодоления. То есть, в социальной политике, кажется, была и продолжает оставаться такая тенденция, что во многих случаях складывается впечатление, что социальная политика ведется, чтобы помочь организовать определенную социальную ситуацию, но наше концептуальное представление заключается в том, что мы должны помочь человеку преодолеть эту ситуацию”, - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр также добавил, что предоставляемые услуги в сфере социального обеспечения и содействия должны быть максимально достойными, максимально качественными и максимально эффективными.