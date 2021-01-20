Последняя суббота сентября в Армении будет отмечаться как День национальных меньшинств

Парламент в первом чтении принял проект закона от фракции “Мой шаг”, представленный депутатом-езидом Рустамом Бакояном, которым предлагается последнюю субботу сентября отмечать как День национальных меньшинств Республики Армения.

Как передает Арменпресс, законопроект О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О праздниках и памятных днях” получил 101 голос “за”.

“Предлагаю последнюю субботу сентября отмечать как День национальных меньшинств Армении”, - сказал депутат.

Представляя проект, Бакоян отметил, что значение национальных меньшинств в Республике Армения выражено и в Конституции. В Армении действует и Совет национальных меньшинств.