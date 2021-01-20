В Армении самые большие в ЕАЭС показатели роста производства тепла и электроэнергии

Объем производства электроэнергии в Армении в январе - ноябре 2020 года составил 7,0 млрд кВт/ч, который превысил показатель за тот же период прошлого года на 1,8%. Об этом Арменпресс сообщает со ссылкой на сайт Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

За первые одиннадцать месяцев этого года в странах Евразийского экономического союза в целом было произведено 1 трлн 129,5 млрд кВт/ч электроэнергии - на 3,2% меньше, чем за те же месяцы 2019 года. При этом в Белоруссии эти показатели составили 34,4 млрд кВт/ч - меньше на 5,0%, в Казахстане - 97,6 млрд кВт/ч - 5,0%, в Казахстане - 97,6 млрд кВт/ч, рост на 1,8%, в Киргизии - 13,4 млрд кВт/1, рост - 0,9%, в России в январе - ноябре 2020 года было произведено 977,1 млрд кВт/ч электроэнергии или на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

7,8 тыс. Гкал тепловой энергии (пар и горячая вода), произведенной в Армении в январе - ноябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 39,9%, в то время как во всех странах ЕАЭС было произведено 1 млрд 176,0 млн Гкал тепловой энергии, и этот показатель по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 5,1%. При этом в Беларуси за первые одиннадцать месяцев 2020 года объем произведенной тепловой энергии составил 53,0 млн Гкал (снижение на 3,8%), в Казахстане эти показатели составили соответственно 72,0 млн Гкал и 0,8% снижение, в Киргизии - 2,4 млн Гкал и 11,9% рост и в России - 1 млрд 48,6 млн Гкал и 5,5% снижение.