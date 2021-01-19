В районах Гадрута, Джабраила, Давид Бека обнаружены останки еще 8 погибших

В ходе поисковых работ в местах боевых действий на участках Гадрута, Джабраила и на приграничной с селом Давид Бек Сюникской области территории обнаружены останки 7 погибших военнослужащих и 1 гражданского лица. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

“Тело погибшего гражданина было обнаружено в селе Айгестан Гадрутского района. Погибший гражданин - житель Гадрута Арсен Каграманян 1976 года рождения. В Айгестане обнаружено и тело одного военнослужащего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения обстоятельств гибели гражданского лица и личности военнослужащего. Всего, по сей день, обнаружены останки 1 246 погибших военнослужащих и гражданских лиц. Сегодня поиски ведутся в направлении Гадрута, Физули, Джракана (Джабраил), Ковсакана (Зангелан)”, - сообщил Тадевосян.

В поисковых работах участвуют также и родственники военнослужащих, сопровождающие добровольцы, знакомые с данной территорией.