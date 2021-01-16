Около 100 миротворцев в Нагорном Карабахе вакцинированыSputnik V

Военные врачи российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе вакцинировали от коронавируса около 100 российских военнослужащих.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Минобороны Российской Федерации.

«За один день вакцинации прошли около 100 военнослужащих на трех наблюдательных постах в Мартунинском и Мартакертском районах», - говорится в сообщении.

Около 2000 доз вакцины Sputnik-V были доставлены в Нагорный Карабах в специальных контейнерах. Вакцинация проводится в два этапа. Первый компонент вакцины будет предоставлен всему персоналу 14-31 января, а второй — 1-21 февраля.