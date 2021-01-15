В двух селах Арцаха зафиксированы вспышки коронавируса. Установлен частичный карантин

СТЕПАНАКЕРТ, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 15 января вспышка коронавируса зафиксирована в общинах Норагюх-Овсепаван Аскеранского района Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в Минздраве Арцаха.

«За последние дни проведен 261 тест, из которых 143 новых случая заболевания коронавирусом подтверждены у жителей поселка Норагюх-Овсепаван. В указанных населенных пунктах установлен частичный карантин, действуют ограничения на выезд и въезд. Специалисты Аскеранского районного отделения Государственного некоммерческого центра «Эпидемиология и гигиена» Министерства здравоохранения Республики Арцах провели дезинфекционные работы в созданных центрах населенных пунктов, в том числе в учебных заведениях, а также взяли образцы для тестирования из контактов подтвержденного случая.

Всего в Арцахе подтверждено 2174 случая заболевания коронавирусом, 31 из которых закончились летальным исходом. 36 инфицированных в настоящее время проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни. Было проведено 18 184 испытаний.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать указаниям специалистов, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию накануне. Следует помнить, что эффективность проводимой работы обусловлена высокой степенью ответственности и самосознанием каждого », - говорится в сообщении.