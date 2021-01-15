СМИ: в ДТП на юге Индии погибли 11 человек
12:31, 15 Январь, 2021
По меньшей мере 11 человек погибли и еще семь человек получили ранения и травмы утром в пятницу в южном штате Карнатака, когда грузовик столкнулся с пассажирским автофургоном. Как сообщает на газета Hindustan Times, инцидент произошел на дороге в округе Дхарвад.
По информации издания, большинство погибших - женщины. Также погиб водитель автофургона. Состояние нескольких пострадавших тяжелое.
Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
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