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СМИ: в ДТП на юге Индии погибли 11 человек

СМИ: в ДТП на юге Индии погибли 11 человек

 По меньшей мере 11 человек погибли и еще семь человек получили ранения и травмы утром в пятницу в южном штате Карнатака, когда грузовик столкнулся с пассажирским автофургоном. Как сообщает на газета Hindustan Times, инцидент произошел на дороге в округе Дхарвад.

По информации издания, большинство погибших - женщины. Также погиб водитель автофургона. Состояние нескольких пострадавших тяжелое.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.


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