Инфляция в Армении находится на целевом уровне, она не превысит 2 - 2,5%: Ваан Керобян

Инфляция в Армении находится на целевом уровне, то есть не превысит 2 - 2,5%. Об этом после заседания правительства, отвечая на вопросы журналистов, заявил министр экономики Ваан Керобян, обратившись к росту цен в Армении.

Как сообщает «Арменпресс», министр отметил, что декабрьский индекс еще ожидается. “Другими словами, рост цен - очень ожидаемый и инфляция значительно ниже, чем у наших соседей. В России, Беларуси, Казахстане, Турции, Иране и Грузии инфляция значительно выше. У нас, благодаря ЦБ, довольно мягкое состояние. Теперь, если говорить о конкретных повышениях цен на товары, повышение цены на один товар компенсируется снижением цены на другой товар. Цены на некоторые товары на международных рынках резко выросли, и здесь Армения не может разработать собственную политику”, - сказал министр.