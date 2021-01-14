Моя цель - двузначный экономический рост: оптимизм Ваана Керобяна не убавился

Оптимизм новоназначенного министра экономики Армении Вагана Керобяна в отношении экономического развития не убавился. “Моя цель - двузначный экономический рост”, - заявил журналистам Керобян после заседания правительства.

Как сообщает «Арменпресс», при этом он отметил, что импорт, экспорт и потребление сократились на 20%, экономический спад в 2020 году, по его мнению, составил 8,5%. Однако министр сообщил, что у них есть большой список действий по стабилизации и развитию экономики. “Вопросы, стоящие в повестке дня правительства, направлены на защиту экономического потенциала и улучшение условий работы бизнеса”, - сказал он.