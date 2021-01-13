Возросло желание стать субъектом микропредприятий: минфин оценивает их число выше запланированного

Число субъектов микропредприятий в Армении ежегодно достигает около 35 000, Министерство финансов Армении в рамках регулирования системы налогообложения микропредприятий находит это число намного выше запланированного. Как передает Арменпресс, об этом в постоянной комиссии НС по экономическим вопросам при обсуждении проекта Микаела Мелкумяна из ППА сказал замминистра финансов Армении Арман Погосян.

“В рамках регулирования внедренной с 1 января 2020 года системы налогообложения микропредприятий у нас насчитывается около 35 000 субъектов микропредприятий, количество которых мы находим слишком высоким, в том числе, существенно выше прежней оценки, которая была в пределах максимального количества - 22 000. Эту высокую цифру мы, в основном, обуславливаем расчетом подоходного налога для наемных работников у лиц, считающихся субъектами микропредприятий (5000 драмов)”, - сказал Погосян.

По словам замминистра, это серьезный мотив, чтобы наемные работники, которые получают среднюю и высокую зарплату, иногда освобождались от работы, становились субъектами микропредприятий, частными предпринимателями и предоставляли своим бывшим работодателям услуги гражданско-правового характера. Однако, он отметил, что в содержательном плане в их жизни ничего не меняется, они могут работать в тех же рабочих условиях, просто работа, совершаемая ими в прошлом, документируется как приобретение услуг.

Погосян отметил, что возникает существенное искажение принципов справедливости и равенства налогообложения, а также госбюджет теряет серьезные налоговые доходы

Согласно вступившему в силу с 1 января 2020 года Налоговому кодексу, заработная плата наемных работников субъектов микропредприятий независимо от размера облагается налогом на 5 000 драмов.