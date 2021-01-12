Первая партия вакцины от коронавируса появится в Армении к первой половине февраля

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Армения ведет переговоры по нескольким направлениям для получения вакцины от коронавируса. Первая партия вакцины запланирована на конец января - начало февраля. На пресс-конференции в пресс-зале «Арменпресс» заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА, руководитель Национальной программы иммунизации Гаяне Саакян отметила, что ведутся переговоры о закупке вакцин, прошедших необходимые исследования и тесты – “Спутник-В”, “Pfizer-BioNTech”, вакцина компании “Модерна”, “AstraZeneca”.

«Мы планируем приобрести вакцину для 10% населения, первоначально только для тех, кто находится в группе риска», - сказала она.

"Сейчас ведутся переговоры о сроках ввоза вакцины. Первая партия вакцины будет доступна к концу января - первой половине февраля, и начнется процесс вакцинации групп риска. Пока не ясно, какая вакцина будет у нас первой, параллельно ведется работа по получению указанных 4 видов вакцин", - сказала Гаяне Саакян.