За прошедшие сутки в Арцахе российские саперы разминировали 6,5 га земли

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают разминирование территории Нагорного Карабаха.

Как передает Арменпресс, заявление об этом распространило Минобороны Российской Федерации.

«За прошедшие сутки российские саперы очистили территорию площадью 6,5 га, обнаружили и изъяли 787 взрывных устройств. С 23 ноября 2020 года в ходе операций инженерных подразделений российских миротворческих сил очищено от неразорвавшихся боеприпасов около 446,4 га земли, около 165 км дорог, 618 жилых домов, в том числе 22 социально значимых объекта, обезврежено 22 552 взрывных устройства». - говорится в сообщении.

При разминировании и расчистке территорий от взрывных устройств в Нагорном Карабахе российские миротворцы используют современное робототехническое оборудование, которое позволяет им вести высокие темпы разминирования в горной местности и при плохих погодных условиях.