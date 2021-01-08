Более 200 конгрессменов США требуют отстранения Трампа

Более 200 конгрессменов призывают к отстранению от должности действующего президента США Дональда Трампа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал NBC News, ориентируясь на собственные подсчеты.

Почти все эти конгрессмены либо представляют Демократическую партию, либо входят в число независимых членов конгресса. В их рядах только один республиканец — Адам Кизингер от штата Иллинойс.

Призывы к отстранению действующего президента от должности появились после того, как 6 января сторонники Трампа вломились в Капитолий и сорвали заседания сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов.

Протестующие устроили беспорядки, вступали в стычки с полицейскими, влезали на стены и балконы Капитолия, нанесли зданию материальный ущерб. Сенаторов, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Четверо протестующих погибли: одну женщину застрелил полицейский, гибель трех других не связана с насилием. Кроме того, один из полицейских получил тяжелые ранения и умер в больнице.

Спустя несколько часов спецназ выдавил протестующих из здания, а сенат и конгресс возобновили заседания и утвердили Джо Байдена президентом.

Трамп призывал своих сторонников разойтись по домам, а затем выступил с осуждением их действий. Он также заявил, что теперь сосредоточится на "гладкой безупречной передаче власти" Байдену, хотя с результатами выборов так и не согласился. Тем не менее лидеры Демпартии в сенате призвали объявить Трампу импичмент или отстранить его по поправке к конституции о недееспособности президента.