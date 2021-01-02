Раскрытие полиции округа Канакер-Зейтун: стреляли из газового пистолета

1 января в 16:00 на улице Фанарджяна послышался выстрел.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Полиции РА, сотрудником отдела безопасности округа Канакер-Зейтун Полиции РА на патрульный пост был вызван 56-летний мужчина.

Выехавшие на место сотрудники оперативной группы выяснили, что в 15.00 56-летний мужчина на дороге от проспекта Азатутян до улицы Фанарджяна поссорился со знакомым в автомобиле «Опель». Выйдя из машины на улице Фанарджяна, знакомый выстрелил из имеющегося у него газового пистолета.

При осмотре места происшествия был обнаружен баллончик.

От мужчины получено заявление.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Благодаря мерам, принятым следователями по уголовным делам Управления полиции Канакер-Зейтун, была установлена личность человека, стрелявшего из пистолета. Благодаря разъяснительной работе, 2 января в 01:40 часов в отделение полиции явился 30-летний мужчина, который дал признательные показания и предъявил газовый пистолет.

Назначена экспертиза.

Ведется расследование.