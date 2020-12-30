Международные онлайн фестивали, амбициозные проекты: заместитель министра НОКС подвел итоги года

Несмотря на ограничения, обусловленные пандемией, при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении в 2020 году был проведен ряд международных онлайн фестивалей, были организованы научные конференции и серьезные отраслевые обсуждения. Сумма, предоставляемая государством культуре на 2021 год, сократилась, но дел не уменьшилось. Запланированы программы, направленные на нужды военнослужащих, имеющих инвалидность, разработка новой репертуарной политики театров, инициативы, в которые будут включены и самозанятые деятели искусства.

О проделанной в течение года работе в сфере культуры и дальнейших планах корреспондент Арменпресс беседовал с замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Ара Хзмаляном.

- Господин Хзмалян, эпидемия повлияла на различные сферы. Как оно подействовала на культуру? Я прошу Вас представить и положительные и негативные стороны.

- От каждого кризиса отраслевые недостатки вырисовываются ярче. Думаю, что эпидемия имела и положительное значение как в деле обновления сферы и художественных форм, так и правильной оценки имеющихся ресурсов государственного ведомства. Конечно, отсутствие культурного общения имело серьезные морально-психологические последствия. Когда в нашей жизни сократилась культурная составляющая, мы стали более политизированными, в общественных настроениях усилились отрицание и агрессия. Культура смягчает эти инстинкты и устанавливает нормальные человеческие отношения.

Хочу поблагодарить своих коллег, руководителей многих государственных структур, которые перед лицом этих серьезных ограничений и вызовов смогли обеспечить присутствие искусства в общественной жизни. Считаю большим достижением то, что государственные структуры начали уделять внимание площадкам под открытым небом, которые были превращены в мусорные свалки или в склады, а эпидемия заставила их создавать художественные среды, в которых и дальше будут проходить спектакли, концерты и различные мероприятия. Это привнесет новое дыхание в актерский стиль, обновление режиссерских идей.

- Частные структуры также находятся в центре Вашего внимания?

- Самым сложным было положение независимых, самозанятых художников, работающих вне государственных структур. Если люди имели социальную защиту в государственных учреждениях, то самозанятые художники стали абсолютно беспомощны. В связи с этим эпидемия заставила нас обратить пристальное внимание и на их социальный статус и социальные гарантии. У нас было несколько серьезных дискуссий с экспертами в этой области, соответствующие законопроекты уже разрабатываются. Война отложила все в сторону, но это вопрос, о котором нельзя забывать, он должен стать одним из ключевых вопросов государственной политики в 2021 году.

Один из важнейших вопросов - это социализация и культуризация многих молодых людей с ограниченными возможностями. Есть военнослужащие с серьезными психологическими проблемами, которые вернулись с войны, члены их семей, у которых также есть психологические проблемы, здесь искусство и культура имеют серьезное право голоса.

- Для соблюдения правил безопасности в этом году театры и концертные залы должны были быть активными на онлайн платформах. Какие ростки дал такой формат работы?

- Эпидемия показала, что у нас очень мало качественного цифрового контента. Есть проблема внедрения и применения высоких технологий в цифровой сфере, что требует дополнительных затрат. Что можно было сделать, было сделано. Думаю, было много интересных, и не очень интересных проектов, но каждая инициатива гораздо важнее, чем бездействие. Кстати, размещение каждого видеоматериала на сайте, его публикация в интернете не означает, что реализуется онлайн программа. В онлайн программе своя логика, свои стандарты. Это требует совершенно другой специализации, - эпидемия осветила и этот темный угол. Мы увидели, что там есть чем заняться, нужно создавать качественный цифровой контент, который мы можем использовать, пока вернем зрителей в театры и концертные залы.

Анжела Амбарцумян

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