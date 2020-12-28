Установлены личности напавших на милицию в Грозном боевиков

Причиной стрельбы в центре Грозного стало нападение двух террористов с ножами на сотрудников патрульно-постовой службы. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он уточнил, что злоумышленники хотели отобрать у полицейских оружие.

"Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены. Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Его состояние стабильное. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Как заявил руководитель республики, личности бандитов известны: это два брата, уроженцы Ингушетии, которые в 2012 году переехали в Чечню "и работали в одной из пекарен".

Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника правоохранительных органов. По его словам, нападавшие — "сопляки без идеи и совести, которые не видели войны".