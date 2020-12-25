В южной части Матагиса обнаружены тела 4 погибших военнослужащих

Тела 3 военнослужащих были обнаружены на матагисском участке боевых действий, одного - в южном направлении. Об этом Арменпресс сообщил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

“Всего обнаружено 1 073 тел погибших. 24 декабря в результате переговоров поиски начались на участке Матагиса. Сегодня поисково-спасательные работы продолжатся в южном направлении. Переговоры продолжаются. Одна группа уже выехала в Гадрут”, - информировал Тадевосян.