Moderna оценила эффективность своей вакцины против нового штамма COVID-19

Вакцина Moderna эффективна от выявленной в Великобритании мутации коронавируса, но будут проведены дополнительные испытания, сообщила компания в среду.

"Несмотря на то, что мы планируем провести дополнительные тесты для подтверждения действия вакцины против любого штамма, широкий спектр потенциально нейтрализующих антител, полученных в результате действия вакцины Moderna от COVID-19, дает нам уверенность, что наша вакцина будет также способна стимулировать выработку антитела к ним (новым штаммам)", - говорится в заявлении компании,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.